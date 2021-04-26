ЗАМАНА - Шахмардан Мудуев: "Будущее государства во многом зависит от воспитания поколения"

Шахмардан Мудуев: "Будущее государства во многом зависит от воспитания поколения"

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26 апреля, 2021. Понедельник 14:10
Шахмардан Мудуев: &quot;Будущее государства во многом зависит от воспитания поколения&quot;

Прямой эфир, в рамках которого Сергей Меликов ответит на вопросы, волнующие жителей региона состоится в будущую среду, 28 апреля.

Шахмардан Мудуев: "Будущее государства во многом зависит от воспитания поколения"
Политика

Предстоящий эфир прокомментировал доктор географических наук, профессор ДГУНХ Шахмардан Мудуев.

"Руководитель республики, вероятно, затронет вопрос подготовки и проведения выборов в Государственную Думу и региональные выборы. Уверен, что коснется социальной темы: условия жизни населения, создание новых рабочих мест, обеспечение экономического подъем в регионе", считает эксперт.
Также Мудрив добавил, что будущее государства во многом зависит от воспитания поколения, от учителей и педагогов, и новые инициативы в сфере их поддержки были бы хорошим подспорьем для развития.

 

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