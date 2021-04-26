Шахмардан Мудуев: "Будущее государства во многом зависит от воспитания поколения"

Предстоящий эфир прокомментировал доктор географических наук, профессор ДГУНХ Шахмардан Мудуев.

"Руководитель республики, вероятно, затронет вопрос подготовки и проведения выборов в Государственную Думу и региональные выборы. Уверен, что коснется социальной темы: условия жизни населения, создание новых рабочих мест, обеспечение экономического подъем в регионе", считает эксперт.

Также Мудрив добавил, что будущее государства во многом зависит от воспитания поколения, от учителей и педагогов, и новые инициативы в сфере их поддержки были бы хорошим подспорьем для развития.