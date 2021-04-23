ЗАМАНА - Рабочая встреча Сергея Меликова и Дениса Мантурова состоялась в Москве

Рабочая встреча Сергея Меликова и Дениса Мантурова состоялась в Москве

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23 апреля, 2021. Пятница 16:58
Рабочая встреча Сергея Меликова и Дениса Мантурова состоялась в Москве

Врио Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов сегодня, 23 апреля провел рабочую встречу в Москве с Министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Одной из основных тем, затронутых в рамках встречи стали вопросы развития промышленного потенциала Дагестана.

Рабочая встреча Сергея Меликова и Дениса Мантурова состоялась в Москве
Политика

В рамках встречи было решено развивать промышленность региона  с опорой на имеющиеся инвестиционные площадки. Подробнее по ссылке

 

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