В рамках встречи было решено развивать промышленность региона с опорой на имеющиеся инвестиционные площадки. Подробнее по ссылке
Рабочая встреча Сергея Меликова и Дениса Мантурова состоялась в Москве
- Автор Хадижат
- 23 апреля, 2021. Пятница 16:58
Врио Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов сегодня, 23 апреля провел рабочую встречу в Москве с Министром промышленности и торговли России Денисом Мантуровым. Одной из основных тем, затронутых в рамках встречи стали вопросы развития промышленного потенциала Дагестана.
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