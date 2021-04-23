Арсен Юсупов: "Отмена "Дня тишины" это мера, которая должна быть введена вместе с принятием многодневного голосования"

"Отмена "Дня тишины" это мера, которая должна быть введена вместе с принятием многодневного голосования. Современное информационное интернет-пространство сложно контролировать на предмет нарушения дня тишины и нужны другие инструменты, гарантирующие равные и честные правила для кандидатов и избирателя. Существенным плюсом отмены является и повышения интереса избирателей и соответственно явка", считает Юсупов.