ЗАМАНА - Арсен Юсупов: "Отмена "Дня тишины" это мера, которая должна быть введена вместе с принятием многодневного голосования"

Арсен Юсупов: "Отмена "Дня тишины" это мера, которая должна быть введена вместе с принятием многодневного голосования"

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23 апреля, 2021. Пятница 11:44
Арсен Юсупов: &quot;Отмена &quot;Дня тишины&quot; это мера, которая должна быть введена вместе с принятием многодневного голосования&quot;

Главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов прокомментировал поправку к избирательному законодательству, которая отменяет «день тишины» при многодневном голосовании.

Арсен Юсупов: "Отмена "Дня тишины" это мера, которая должна быть введена вместе с принятием многодневного голосования"
Политика

"Отмена "Дня тишины" это мера, которая должна быть введена вместе с принятием многодневного голосования. Современное информационное интернет-пространство сложно контролировать на предмет нарушения дня тишины и нужны другие инструменты, гарантирующие равные и честные правила для кандидатов и избирателя. Существенным плюсом отмены является и повышения интереса избирателей и соответственно явка", считает Юсупов.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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