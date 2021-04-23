"Отмена "Дня тишины" это мера, которая должна быть введена вместе с принятием многодневного голосования. Современное информационное интернет-пространство сложно контролировать на предмет нарушения дня тишины и нужны другие инструменты, гарантирующие равные и честные правила для кандидатов и избирателя. Существенным плюсом отмены является и повышения интереса избирателей и соответственно явка", считает Юсупов.
Арсен Юсупов: "Отмена "Дня тишины" это мера, которая должна быть введена вместе с принятием многодневного голосования"
- Автор Хадижат
- 23 апреля, 2021. Пятница 11:44
Главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов прокомментировал поправку к избирательному законодательству, которая отменяет «день тишины» при многодневном голосовании.
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