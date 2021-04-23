Баттал Батталов: «Особенно важно то, что Президент РФ думает на перспективу»

"Глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Один из тезисов Послания приспособление сельхозпроизводства к глобальным изменениям климата. Как полагает глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Баттал Батталов, Глава России обратил внимание властей к тем, кто трудится на полях. «Изменения климата и их воздействие на агропромышленный комплекс важный для нас вопрос. Мы сталкивается с этим на пастбищах в северной зоне Республики Дагестан. Министерство сельского хозяйства республики готово решать эти трудности, и с поддержкой общегосударственного центра эта работа будет продолжена", - заключил Батталов.