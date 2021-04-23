Баттал Батталов: «Особенно важно то, что Президент РФ думает на перспективу»
- Автор Хадижат
- 23 апреля, 2021. Пятница 00:24
"Глава Российской Федерации Владимир Путин выступил с ежегодным Посланием Федеральному собранию. Один из тезисов Послания приспособление сельхозпроизводства к глобальным изменениям климата. Как полагает глава министерства сельского хозяйства и продовольствия Республики Дагестан Баттал Батталов, Глава России обратил внимание властей к тем, кто трудится на полях. «Изменения климата и их воздействие на агропромышленный комплекс важный для нас вопрос. Мы сталкивается с этим на пастбищах в северной зоне Республики Дагестан. Министерство сельского хозяйства республики готово решать эти трудности, и с поддержкой общегосударственного центра эта работа будет продолжена", - заключил Батталов.
Последнее от Хадижат
- 600 заявок поступило от Дагестана на конкурс управленцев «Лидеры России»
- В ДГТУ провели второй этап вакцинации от COVID-19
- Абдулпатах Амирханов посетил газетно-журнальный комплекс в Махачкале
- Шамиль Магомедов: «Поддержка семей с детьми школьного возраста стала одним из важных тезисов Послания Президента России»
- В Дагестане обсудили подготовку ко всероссийскому полумарафону «Забег.РФ»