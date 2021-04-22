По результатам данного визита, приняты рад решений и поручений, с которыми можно ознакомиться перейдя по ссылке
По итогам рабочей поездки Михаила Мишустина в Дагестан приняты ряд решений
- Автор Хадижат
- 22 апреля, 2021. Четверг 14:44
14 апреля Михаил Мишустин посетил с рабочей поездкой Дагестан.
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