А также, ВЭБ.РФ, Министерство экономического развития, Министерство строительства и Фонд содействия преобразованию ЖКХ до 1 июня обязаны подготовить предложения по привлечению частных инвестиций в реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в Северо-Кавказском регионе.
Мишустин поручил представить предложения по строительству очистных сооружений в Дербенте
- Автор Хадижат
- 22 апреля, 2021. Четверг 14:34
Премьер-министр Михаил Мишустин дал указание кабинету министров Республики Дагестан и федеральным министерствам выдвинуть инициативы по завершению строительства очистных сооружений в Дербенте до 1 июля, пишет ТАСС.
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