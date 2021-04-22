ЗАМАНА - Мишустин поручил представить предложения по строительству очистных сооружений в Дербенте

Мишустин поручил представить предложения по строительству очистных сооружений в Дербенте

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22 апреля, 2021. Четверг 14:34
Мишустин поручил представить предложения по строительству очистных сооружений в Дербенте

Премьер-министр Михаил Мишустин дал указание кабинету министров Республики Дагестан и федеральным министерствам выдвинуть инициативы по завершению строительства очистных сооружений в Дербенте до 1 июля, пишет ТАСС.

Мишустин поручил представить предложения по строительству очистных сооружений в Дербенте
Политика

А также, ВЭБ.РФ, Министерство экономического развития, Министерство строительства и Фонд содействия преобразованию ЖКХ до 1 июня обязаны подготовить предложения по привлечению частных инвестиций в реконструкцию объектов коммунальной инфраструктуры в Северо-Кавказском регионе.

 

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