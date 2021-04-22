ЗАМАНА - Магомед Омаров: "Особенное внимание руководитель страны уделил соцполитике"

Магомед Омаров: "Особенное внимание руководитель страны уделил соцполитике"

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22 апреля, 2021. Четверг 14:26
Магомед Омаров: &quot;Особенное внимание руководитель страны уделил соцполитике&quot;

Вчера Президент России Владимир Путин выступил с ежегодным Обращением к обеим палатам Парламента государства. Это огромное политическое событие и важный документ, определяющий вектор развития государства на последующее время.

Магомед Омаров: "Особенное внимание руководитель страны уделил соцполитике"
Политика

Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию.

"Особенное внимание руководитель страны уделил соцполитике. Это новые виды пособий, выплат, материальной поддержки некоторых категорий семей с детьми. Что опять говорит о социальной направленности нашей страны и заботе государства о гражданах. Много тезисов в Послании, которые связаны с экономическим ростом, перспективой инвестиционной политикой, газификацией, наукой. Уверен, что сплоченная работа всех уровней власти будет содействовать скорейшему претворению в жизнь тезисов Послания Президента", - подчеркнул руководитель района.

 

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