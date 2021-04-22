Глава Сергокалинского района Магомед Омаров прокомментировал Послание Президента РФ Федеральному Собранию.
"Особенное внимание руководитель страны уделил соцполитике. Это новые виды пособий, выплат, материальной поддержки некоторых категорий семей с детьми. Что опять говорит о социальной направленности нашей страны и заботе государства о гражданах. Много тезисов в Послании, которые связаны с экономическим ростом, перспективой инвестиционной политикой, газификацией, наукой. Уверен, что сплоченная работа всех уровней власти будет содействовать скорейшему претворению в жизнь тезисов Послания Президента", - подчеркнул руководитель района.