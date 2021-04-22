ЗАМАНА - В Правительстве Дагестане приняты очередные кадровые решения

В Правительстве Дагестане приняты очередные кадровые решения

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22 апреля, 2021. Четверг 10:55
В Правительстве Дагестане приняты очередные кадровые решения

Так, согласно Указу главы регионального правительства Абдулпатаха Амирханова, пост замруководителя Службы государственного финансового контроля Дагесатана занял Юсуп Магомедов, работавший ранее заместителем начальника отдела внутреннего контроля.

В Правительстве Дагестане приняты очередные кадровые решения
Политика

Ряд кадровых решений принят и в секретариате дагестанского правительства. На должность заместителя руководителя данного отдела, согласно распоряжению премьер-министра республики, назначена Суджанна Исрапилова.

 

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