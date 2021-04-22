Ряд кадровых решений принят и в секретариате дагестанского правительства. На должность заместителя руководителя данного отдела, согласно распоряжению премьер-министра республики, назначена Суджанна Исрапилова.
В Правительстве Дагестане приняты очередные кадровые решения
- Автор Арслан
- 22 апреля, 2021. Четверг 10:55
Так, согласно Указу главы регионального правительства Абдулпатаха Амирханова, пост замруководителя Службы государственного финансового контроля Дагесатана занял Юсуп Магомедов, работавший ранее заместителем начальника отдела внутреннего контроля.