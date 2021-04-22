Алим Темирбулатов отметил в поездках Сергея Меликова по республике справедливое оценивание работы всего муниципалитета

Трёхдневную поездку Сергея Меликова по муниципалитетам Юждага можно охарактеризовать, как искреннее желание ознакомиться с трудностями на месте, дабы иметь самостоятельное представление о том, что происходит и в дальнейшем, решать вопросы поэтапно, считает глава Кайтагского района Алим Темирбулатов.

"Личные посещения некоторых городов и районов, также конструктивные диалоги с местным жителями, являются свидетельством заинтересованности Сергея Меликова в улучшении развития экономики и социального сектора региона. Он не стал ограничиваться проведением заседаний и совещаний, в рамках которых узнает о проблемах в муниципалитетах от глав районов, а лично решил посетить территории и сделать собственные выводы. Цель поездок была не столько делать замечания и выявить промахи в работе управляющих городов и районов, а справедливая оценка того, что происходит в районах и определение, что необходимо изменить для более продуктивных результатов", считает глава района.