В некоторых регионах в единый день голосования 19 сентября, состоится дистанционное электронное голосование.
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Начался прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 22:48
В среду, 21 апреля, в Республике Дагестан, как и на территории всей страны, начинается прием заявлений на участие в тестировании системы удаленного электронного голосования.
В некоторых регионах в единый день голосования 19 сентября, состоится дистанционное электронное голосование.
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