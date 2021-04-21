ЗАМАНА - Начался прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования

Начался прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования

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21 апреля, 2021. Среда 22:48
Начался прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования

В среду, 21 апреля, в Республике Дагестан, как и на территории всей страны, начинается прием заявлений на участие в тестировании системы удаленного электронного голосования.

Начался прием заявлений на участие в тестировании системы дистанционного электронного голосования
Политика

В некоторых регионах в единый день голосования 19 сентября, состоится дистанционное электронное голосование.
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