ЗАМАНА - Глава Дагестана обозначил задачи перед органами власти региона на ближайшую перспективу

Глава Дагестана обозначил задачи перед органами власти региона на ближайшую перспективу

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22 апреля, 2021. Четверг 00:39
Глава Дагестана обозначил задачи перед органами власти региона на ближайшую перспективу

Глава Дагестана обозначил задачи перед органами власти региона на ближайшую перспективу.

Глава Дагестана обозначил задачи перед органами власти региона на ближайшую перспективу
Политика

В рамках совещания Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в регионе Сергей Меликов подвел итоги прошедшей недели, в рамках которой республику посетил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Подробнее по ссылке

 

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