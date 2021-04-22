В рамках совещания Оперативного штаба по противодействию коронавирусной инфекции в регионе Сергей Меликов подвел итоги прошедшей недели, в рамках которой республику посетил глава правительства РФ Михаил Мишустин. Подробнее по ссылке
Глава Дагестана обозначил задачи перед органами власти региона на ближайшую перспективу
- Автор Хадижат
- 22 апреля, 2021. Четверг 00:39
Глава Дагестана обозначил задачи перед органами власти региона на ближайшую перспективу.
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- Глава Дагестана обозначил задачи перед органами власти региона на ближайшую перспективу