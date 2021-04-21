ЗАМАНА - Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы социальных учреждений для детей

Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы социальных учреждений для детей

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21 апреля, 2021. Среда 22:25
Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы социальных учреждений для детей

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов  провел совещание в режиме ВКС с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы социальных учреждений для детей
Политика

Прежде всего, глава республики выразил благодарность Анне Кузнецовой за оказанную помощь в работе по возвращению на родину детей, оказавшихся в центре военного конфликта. Из Сирии, Ирака и Турции возвращены на родину, в Дагестан, 173 дагестанских ребенка.
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