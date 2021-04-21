Сергей Меликов призвал повысить эффективность работы социальных учреждений для детей

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов провел совещание в режиме ВКС с Уполномоченным при Президенте РФ по правам ребенка Анной Кузнецовой.

Прежде всего, глава республики выразил благодарность Анне Кузнецовой за оказанную помощь в работе по возвращению на родину детей, оказавшихся в центре военного конфликта. Из Сирии, Ирака и Турции возвращены на родину, в Дагестан, 173 дагестанских ребенка.

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