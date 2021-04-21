Ханжан Курбанов: "Дербент оказался в центре высокой политики"

«Визит Сергея Меликова обусловлен логикой последних событий и визита премьер-министра страны М.Мишустина в Дагестан, где Дербент оказался в центре высокой политики. Дело в том, что Дербент исторически (особенно, в советский и постсоветский периоды) стал центром Южного Дагестана и естественно, как в случае с Махачкалой, древний город также стал объектом внутренней миграции, произошло количественное набухание города, что легло тяжелым грузом на его коммунальное и социальное благополучие. Необходимо уже развивать сельские территории, привязанные к городам, которые создавали бы некие агломерации для стабильного развития всей республики. Поэтому визит Меликова оправдан и с этой точки зрения. А потом ресурсно-богатый, геостратегический регион долгие годы как в советские, так и постсоветские особенно, оказался вне внимания официальной Махачкалы, которая иногда блокировала специальные программы и постановления по приграничным территориям»,- подчеркнул Ханжан Курбанов.