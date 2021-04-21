Саид Нинаналов прокоментировал послание Президента Совету Федерации

Комментируя данную тему, директор ДРОО "Народные художественные промыслы Дагестана", общественный деятель Саид Ниналалов отметил, что к таким мерам поддержки можно отнести уже озвученные тезисы: сохранение вдвое уменьшенных выплат в социальные фонды, с 30 до 15 и снижение количества регулирующих документов, и другие предложения, прозвучавшие в послании.

"В Дагестане есть своя специфика. До сих пор, далеко ещё не весь бизнес стал белым, вышел из тени. У нас нужна простая и действенная система кнута и пряника, делающая необходимым преобразования бизнеса в легальный. У людей просто другого выхода быть не должно. Это касается и банкетных залов, и многочисленных предприятий торговли, и заправок, и цехов обувных, мебельных и других", - подчеркнул эксперт.