ЗАМАНА - Султан Хамзаев прокомментировал послание Президента РФ Совету Федерации

Султан Хамзаев прокомментировал послание Президента РФ Совету Федерации

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21 апреля, 2021. Среда 20:04
Султан Хамзаев прокомментировал послание Президента РФ Совету Федерации

Как отметил Член Общественной Палаты РФ, лидер «Трезвой России» Султан Хамзаев, сегодня Президент России Владимир Путин в своем обращении к ФС очень правильно отразил происходящее в сфере демографии В стране сложилась катастрофическая ситуация.

Султан Хамзаев прокомментировал послание Президента РФ Совету Федерации
Политика

«Ежегодно из-за пагубных явлений, в числе которых злоупотребление алкоголем, табаком, наркотиками, в нашей стране умирают сотни тысяч человек. Для того, чтобы это остановить, необходимо выработать комплекс мер, о чем и говорил сегодня Президент», отметил Хамзаев. Также он добавил, что по мнению Владимира Путина, главный приоритет России сбережение народа.

«Этой ценностью определяются все положения конституции укрепление соцгарантий, экономический и культурный рост. Цель выйти на стабильное увеличение населения», заключил лидер «Трезвой России».

 

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