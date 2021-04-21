ЗАМАНА - Министры Дагестана прокомментировали Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Министры Дагестана прокомментировали Послание Президента РФ Федеральному Собранию

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21 апреля, 2021. Среда 19:40
Министры Дагестана прокомментировали Послание Президента РФ Федеральному Собранию Министры Дагестана прокомментировали Послание Президента РФ Федеральному Собранию Министры Дагестана прокомментировали Послание Президента РФ Федеральному Собранию

Региональные руководители министерств и ведомств прокомментировали послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Министры Дагестана прокомментировали Послание Президента РФ Федеральному Собранию
Политика

В частности, Министр труда и социального развития РД Изумруд Мугутдинова отметила, что ежегодное Послание Главы Государства уже не в первый раз имеет яркую социальную направленность. Как и прежде, приоритетными задачами для руководства страны является реализация программ, направленных на решение проблем незащищенной категории граждан.

В свою очередь, врио министра науки и образования РД Яхья Бучаев отметил важный для нашего региона вопрос, озвученный Президентом -строительство школ и приобретение школьных автобусов. Так, до конца 2024 года будет построено не менее 1300 новых школ, в которых смогут учиться больше миллиона учащихся, а за четыре года будет закуплено шестнадцать тысяч школьных «Послание Президента станет для нас целевым ориентиром для деятельности на предстоящий год»,  - отметил Бучаев.

Комментируя Послание Президента, глава министерства по земельным и имущественным отношениям Республики Дагестан Заур Эминов отметил, что Владимир Путин дал конкретные поручения по восстановлению рынка труда, пострадавшего в период пандемии и по поддержке семей с детьми.
«Исполнение данных поручений даст возможность гражданам нашей страны выйти из состояния кризиса и в целом поднять уровень жизни населения», - считает  Эминов.

 

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