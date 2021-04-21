ЗАМАНА - Сергей Меликов прокомментировал главные вопросы, обозначенные Президентом в Послании

Сергей Меликов прокомментировал главные вопросы, обозначенные Президентом в Послании

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21 апреля, 2021. Среда 19:23
Сергей Меликов прокомментировал главные вопросы, обозначенные Президентом в Послании

«Сегодня мы услышали о преференциях, вселяющих уверенность в успехе всех происходящих начинаний, по крайней мере, в нашем регионе. В особенности для нас важна первая часть Послания, где шла речь о развитии социальной сферы. Не секрет, что мною во главу угла ставится социальное развитие в регионе, люди его заслуживают. В силу определенных событий, нужного темпа и роста у нас сейчас на наблюдается. И те посылы, которые Владимир Владимирович обозначил, во многом дают надежду на то, что эти изменения у нас произойдут»,- отметил Врио Главы Дагестана.

Сергей Меликов прокомментировал главные вопросы, обозначенные Президентом в Послании
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