Шамиль Дабишев: "Населению приятно видеть руководителя Дагестана у себя в районе"

Глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев, комментируя результаты рабочей поездки Сергея Меликова в Южный Дагестан, отметил, что данный формат общения руководства региона с населением очень важен для людей.

«Общаясь с местными жителями, Сергей Меликов, и Абдулпатах Амирханов непосредственно из первых уст еще раз узнали о тех социальных вопросах, которые волнуют дагестанцев, и в первую очередь сельское население», - подчеркнул Шамиль Дабишев.

Глава муниципалитета добавил, что сегодня в районе работа стала иметь более комплексный подход к решению важных социально-экономических вопросов.

Так, 27 марта текущего года Левашинский район стал первым в горной зоне Дагестана, где был введен в работу аппарат компьютерной томографии в новом 2-х этажном здании больницы, построенном за короткое время на средства меценатов.

В этом году, с помощью руководства РД, в районе планируется завершить строительство школы на 320 мест в селе Охли и ввести в эксплуатацию детский садик на 250 мест в сельском поселении «сельсовет «Эбдалаинский».