«Общаясь с местными жителями, Сергей Меликов, и Абдулпатах Амирханов непосредственно из первых уст еще раз узнали о тех социальных вопросах, которые волнуют дагестанцев, и в первую очередь сельское население», - подчеркнул Шамиль Дабишев.
Глава муниципалитета добавил, что сегодня в районе работа стала иметь более комплексный подход к решению важных социально-экономических вопросов.
Так, 27 марта текущего года Левашинский район стал первым в горной зоне Дагестана, где был введен в работу аппарат компьютерной томографии в новом 2-х этажном здании больницы, построенном за короткое время на средства меценатов.
В этом году, с помощью руководства РД, в районе планируется завершить строительство школы на 320 мест в селе Охли и ввести в эксплуатацию детский садик на 250 мест в сельском поселении «сельсовет «Эбдалаинский».