ЗАМАНА - Шамиль Дабишев: "Населению приятно видеть руководителя Дагестана у себя в районе"

Шамиль Дабишев: "Населению приятно видеть руководителя Дагестана у себя в районе"

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21 апреля, 2021. Среда 17:26
Шамиль Дабишев: &quot;Населению приятно видеть руководителя Дагестана у себя в районе&quot;

Глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев, комментируя результаты рабочей поездки Сергея Меликова в Южный Дагестан, отметил, что данный формат общения руководства региона с населением очень важен для людей.

Шамиль Дабишев: "Населению приятно видеть руководителя Дагестана у себя в районе"
Политика

«Общаясь с местными жителями, Сергей Меликов,  и Абдулпатах Амирханов непосредственно из первых уст еще раз узнали о тех социальных вопросах, которые волнуют дагестанцев, и в первую очередь сельское население»,  - подчеркнул Шамиль Дабишев.

Глава муниципалитета добавил, что сегодня в районе работа стала иметь более комплексный подход к решению важных социально-экономических вопросов. 

Так, 27 марта текущего года Левашинский район стал первым в  горной зоне Дагестана, где был введен в работу аппарат компьютерной томографии в новом 2-х этажном здании больницы, построенном за короткое время на средства меценатов. 

В этом году, с помощью руководства РД, в районе планируется завершить строительство школы на 320 мест в селе Охли и ввести в эксплуатацию детский садик на 250 мест в сельском поселении «сельсовет «Эбдалаинский».

 

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