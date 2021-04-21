Особо Владимир Путин остановился на поддержке малообеспеченных семей, предложив выплатить единовременно по 10 000 рублей на каждого ученика в августе с целью облегчить родителям материальные траты, направленные на подготовку детей к школе.
Алим Темирбулатов высказал свою убежденность, что такая поддержка станет эффективной мерой, которая способна понизить уровень нищеты российских семей и положительно отразится на их уровне достатка.
«Радует то обстоятельство, что такие общественно направленные проекты внесут свою лепту в улучшение демографической положения дел в стране, ведь, согласно мнению Президента, сбережение и преумножение народа Рф это высшая ценность", выразил свое мнение Алим Темирбулатов.
Кроме того он также сообщил, что благодаря новым законопроектам, впервые озвученным в рамках Послания, кайтагцы в числе остальных россиян получат значительную помощь от страны, и повысят собственный социальный уровень.
Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 17:09
Глава района подчеркнул, что тезисы и предложения Президента затрагивают все сферы жизнедеятельности граждан России.
Особо Владимир Путин остановился на поддержке малообеспеченных семей, предложив выплатить единовременно по 10 000 рублей на каждого ученика в августе с целью облегчить родителям материальные траты, направленные на подготовку детей к школе.
Последнее от Хадижат
- Глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев прокомментировал Послание Президента
- Абдулпатах Амирханов принял ряд решений по результатам поездки в Карабудахкентский район
- Поддержка региональных вузов выходит на новый уровень
- Заур Гапизов: "Экологическая повестка в современных реалиях является главной для нашего государства"
- Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал визит Председателя Правительства РД в Дахадаевский район