Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Особо Владимир Путин остановился на поддержке малообеспеченных семей, предложив выплатить единовременно по 10 000 рублей на каждого ученика в августе с целью облегчить родителям материальные траты, направленные на подготовку детей к школе.

Алим Темирбулатов высказал свою убежденность, что такая поддержка станет эффективной мерой, которая способна понизить уровень нищеты российских семей и положительно отразится на их уровне достатка.

«Радует то обстоятельство, что такие общественно направленные проекты внесут свою лепту в улучшение демографической положения дел в стране, ведь, согласно мнению Президента, сбережение и преумножение народа Рф это высшая ценность", выразил свое мнение Алим Темирбулатов.

Кроме того он также сообщил, что благодаря новым законопроектам, впервые озвученным в рамках Послания, кайтагцы в числе остальных россиян получат значительную помощь от страны, и повысят собственный социальный уровень.