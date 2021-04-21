ЗАМАНА - Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Автор
21 апреля, 2021. Среда 17:09
Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Глава района подчеркнул, что тезисы и предложения Президента затрагивают все сферы жизнедеятельности граждан России.

Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Политика

Особо Владимир Путин остановился на поддержке малообеспеченных семей, предложив выплатить единовременно по 10 000 рублей на каждого ученика в августе с целью облегчить родителям материальные траты, направленные на подготовку детей к школе.
Алим Темирбулатов высказал свою убежденность, что такая поддержка станет эффективной мерой, которая способна понизить уровень нищеты российских семей и положительно отразится на их уровне достатка.
«Радует то обстоятельство, что такие общественно направленные проекты внесут свою лепту в улучшение демографической положения дел в стране, ведь, согласно мнению Президента, сбережение и преумножение народа Рф это высшая ценность", выразил свое мнение Алим Темирбулатов.
Кроме того он также сообщил, что благодаря новым законопроектам, впервые озвученным в рамках Послания, кайтагцы в числе остальных россиян получат значительную помощь от страны, и повысят собственный социальный уровень.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top