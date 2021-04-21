Глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев прокомментировал Послание Президента

"Послание президента - важнейший документ, который помогает определить задачи всех органов власти на текущий год. Несомненно, он влияет и на нашу деятельность, что будет отражено в рамках работы сессии Собрания депутатов района", - подчеркнул руководитель муниципалитета.