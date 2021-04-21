ЗАМАНА - Глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев прокомментировал Послание Президента

Глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев прокомментировал Послание Президента

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21 апреля, 2021. Среда 16:57
Глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев прокомментировал Послание Президента

"Послание президента - важнейший документ, который помогает определить задачи всех органов власти на текущий год. Несомненно, он влияет и на нашу деятельность, что будет отражено в рамках работы сессии Собрания депутатов района", - подчеркнул руководитель муниципалитета. 

Глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев прокомментировал Послание Президента
Политика

Также Шамиль Дабишев добавил, что  важнейшие положения Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию  найдут отражение в тех задачах, которые будут поставлены перед Левашинским районом на 2021год.

 

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