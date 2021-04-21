Также Шамиль Дабишев добавил, что важнейшие положения Послания Президента РФ Владимира Путина Федеральному Собранию найдут отражение в тех задачах, которые будут поставлены перед Левашинским районом на 2021год.
Глава администрации Левашинского района Шамиль Дабишев прокомментировал Послание Президента
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 16:57
"Послание президента - важнейший документ, который помогает определить задачи всех органов власти на текущий год. Несомненно, он влияет и на нашу деятельность, что будет отражено в рамках работы сессии Собрания депутатов района", - подчеркнул руководитель муниципалитета.
Последнее от Хадижат
- Глава Кайтагского района Алим Темирбулатов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
- Абдулпатах Амирханов принял ряд решений по результатам поездки в Карабудахкентский район
- Поддержка региональных вузов выходит на новый уровень
- Заур Гапизов: "Экологическая повестка в современных реалиях является главной для нашего государства"
- Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал визит Председателя Правительства РД в Дахадаевский район