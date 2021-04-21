Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал визит Председателя Правительства РД в Дахадаевский район

"Спокойный, вдумчивый председатель республиканского правительства не мыслился общественностью человеком, который может делать замечания. В Дахадаевском районе при осмотре детсада и школ, он не только сделал ряд замечаний, но и предложил главе одного из сел поменяться с детишками своим кабинетом", - подчеркнул Курбанов.

Также политолог обратил внимание на то, что аул Кубачи, как многие центры традиционных ремесел, долгое время оставался в тени социально-экономического и коммунального внимания.

"Комбинат художественных изделий из-за неэффективного менеджмента находится практически в стагнации. Села района, как впрочем и сельские поселения в других районах, средоточие коммунальных, проблем, особенно связанных с водообеспечением и медицинской помощью – главными для сбережения народа. На все эти вопросы премьер обратил внимание, думаю вскоре будут приняты конкретные решения ка по этому району ремесленников, так и по другим территориям Дагестана", - заключил политолог.