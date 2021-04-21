ЗАМАНА - Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал визит Председателя Правительства РД в Дахадаевский район

Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал визит Председателя Правительства РД в Дахадаевский район

Автор
21 апреля, 2021. Среда 15:27
Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал визит Председателя Правительства РД в Дахадаевский район

Политолог, Директор Центра стратегических инициатив и политических технологий «ВЕКТОР» Ханжан Курбанов прокомментировал для сетевого издания "Замана" визит Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова в Дахадаевский район. 

Политолог Ханжан Курбанов прокомментировал визит Председателя Правительства РД в Дахадаевский район
Политика

"Спокойный, вдумчивый председатель республиканского правительства не мыслился общественностью человеком, который может делать замечания.  В Дахадаевском районе при осмотре детсада и школ, он не только сделал ряд замечаний,  но и предложил главе одного из сел поменяться с детишками своим кабинетом", - подчеркнул Курбанов.

Также политолог обратил внимание на то, что аул Кубачи,  как многие центры традиционных ремесел, долгое время оставался в тени социально-экономического и коммунального внимания.

омбинат художественных изделий из-за неэффективного менеджмента находится практически в стагнации. Села района, как впрочем и сельские поселения в других районах,  средоточие коммунальных, проблем,  особенно связанных с водообеспечением и медицинской помощью – главными для сбережения народа. На все эти вопросы премьер обратил внимание, думаю вскоре будут приняты конкретные решения ка по этому району ремесленников, так и по другим территориям Дагестана",  - заключил политолог. 

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top