«В своем послании, Президент уже несколько раз сделал особый упор на регионы. Так, Владимир Путин отметил, что задача Правительства помогать регионам, а не отбрасывать идеи. Этот тезис очень важен для нас, дагестанцев, так как все мы помним, как в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации Врио главы РД Сергей Меликов не только обозначил проблемы, требующие безотлагательного решения, но и предложил пути выхода из сложившейся ситуации. Это желание влиять на ситуацию, решать вопросы, а не жаловаться на тяжелую жизнь в регионе, безусловно, говорит о назревающих позитивных переменах», - заключил Юсупов.
Арсен Юсупов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 13:27
Главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ РД Арсен Юсупов прокомментировал ежегодное Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.
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