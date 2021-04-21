ЗАМАНА - Арсен Юсупов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Арсен Юсупов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

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21 апреля, 2021. Среда 13:27
Арсен Юсупов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

Главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ РД Арсен Юсупов прокомментировал ежегодное Послание Владимира Путина Федеральному Собранию.

Арсен Юсупов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию
Политика

«В своем послании, Президент уже несколько раз сделал особый упор на регионы. Так, Владимир Путин отметил, что задача Правительства помогать регионам, а не отбрасывать идеи. Этот тезис очень важен для нас, дагестанцев, так как все мы помним, как в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации Врио главы РД Сергей Меликов не только обозначил проблемы, требующие безотлагательного решения, но и предложил пути выхода из сложившейся ситуации. Это желание влиять на ситуацию, решать вопросы, а не жаловаться на тяжелую жизнь в регионе, безусловно, говорит о назревающих позитивных переменах», - заключил Юсупов.

 

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ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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