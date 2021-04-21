Арсен Юсупов прокомментировал Послание Владимира Путина Федеральному Собранию

«В своем послании, Президент уже несколько раз сделал особый упор на регионы. Так, Владимир Путин отметил, что задача Правительства помогать регионам, а не отбрасывать идеи. Этот тезис очень важен для нас, дагестанцев, так как все мы помним, как в рамках Дней Дагестана в Совете Федерации Врио главы РД Сергей Меликов не только обозначил проблемы, требующие безотлагательного решения, но и предложил пути выхода из сложившейся ситуации. Это желание влиять на ситуацию, решать вопросы, а не жаловаться на тяжелую жизнь в регионе, безусловно, говорит о назревающих позитивных переменах», - заключил Юсупов.