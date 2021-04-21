По его словам, строительство школ и детских садов напрямую свидетельствует о зрелой соцполитике действующей власти. Новое здание школы, открывшееся в селе Талги только начало активной работы по данному направлению. «Образование это передача культуры, без которой не будет ни высокого качества жизни, ни сбалансированного социально-экономического развития, ни инновационного прорыва. Сегодня, как никогда прежде, особенно остро стоит вопрос о сохранении и развитии культуры культуры духовной и культуры физической. Очень важно, что врио Главы РД
«Сергей Алимович держит на личном контроле строительство социальных объектов, цель которых заинтересовать молодых специалистов, закрепить их в сельской местности», подчеркнул Фридман.
Также он отметил, что сегодня особенно остро стоит вопрос о сохранении и развитии культуры как духовной, так и физической. У руководства республики, по мнению Фридмана, есть понимание важности данного вопроса.
Михаил Фридман: «Сергей Меликов держит на личном контроле вопросы строительства социальных объектов»
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 12:39
Основатель Северо-Кавказского филиала Зиновьевского клуба МИА «Россия сегодня» Михаил Фридман прокомментировал РИА «Дагестан» деятельность руководителя региона Сергея Меликова.
По его словам, строительство школ и детских садов напрямую свидетельствует о зрелой соцполитике действующей власти. Новое здание школы, открывшееся в селе Талги только начало активной работы по данному направлению. «Образование это передача культуры, без которой не будет ни высокого качества жизни, ни сбалансированного социально-экономического развития, ни инновационного прорыва. Сегодня, как никогда прежде, особенно остро стоит вопрос о сохранении и развитии культуры культуры духовной и культуры физической. Очень важно, что врио Главы РД
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