Михаил Фридман: «Сергей Меликов держит на личном контроле вопросы строительства социальных объектов»

По его словам, строительство школ и детских садов напрямую свидетельствует о зрелой соцполитике действующей власти. Новое здание школы, открывшееся в селе Талги только начало активной работы по данному направлению. «Образование это передача культуры, без которой не будет ни высокого качества жизни, ни сбалансированного социально-экономического развития, ни инновационного прорыва. Сегодня, как никогда прежде, особенно остро стоит вопрос о сохранении и развитии культуры культуры духовной и культуры физической. Очень важно, что врио Главы РД

«Сергей Алимович держит на личном контроле строительство социальных объектов, цель которых заинтересовать молодых специалистов, закрепить их в сельской местности», подчеркнул Фридман.

Также он отметил, что сегодня особенно остро стоит вопрос о сохранении и развитии культуры как духовной, так и физической. У руководства республики, по мнению Фридмана, есть понимание важности данного вопроса.