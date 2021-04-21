ЗАМАНА - Исамедин Шахэмиров: "Сергей Меликов ставит цель переломить ситуацию в регионе"

Исамедин Шахэмиров: "Сергей Меликов ставит цель переломить ситуацию в регионе"

Автор
21 апреля, 2021. Среда 12:11
Исамедин Шахэмиров: &quot;Сергей Меликов ставит цель переломить ситуацию в регионе&quot;

Житель села Гогаз, основатель школы армрестлинга в селе, замдиректора Гогазской СОШ Исамедин Шахэмиров на личной странице в «Instagram» поделился мнением о результатах визита Сергея Меликова в Ахтынский район.

Исамедин Шахэмиров: "Сергей Меликов ставит цель переломить ситуацию в регионе"
Политика

То, что Сергей Алимович не ограничился прямой трансляцией, а провел очную встречу с населением, безусловно, говорит о его решительности, он ставит цель переломить ситуацию в регионе, сделать все для решения проблемных вопросов", -написал Шахэмиров.
Также он выразил надежду, что без внимания не останется и вопрос присвоения “статуса населенного пункта” селам Гогаз и Новый Усур Ахтынского района.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top