То, что Сергей Алимович не ограничился прямой трансляцией, а провел очную встречу с населением, безусловно, говорит о его решительности, он ставит цель переломить ситуацию в регионе, сделать все для решения проблемных вопросов", -написал Шахэмиров.
Также он выразил надежду, что без внимания не останется и вопрос присвоения “статуса населенного пункта” селам Гогаз и Новый Усур Ахтынского района.
Исамедин Шахэмиров: "Сергей Меликов ставит цель переломить ситуацию в регионе"
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 12:11
Житель села Гогаз, основатель школы армрестлинга в селе, замдиректора Гогазской СОШ Исамедин Шахэмиров на личной странице в «Instagram» поделился мнением о результатах визита Сергея Меликова в Ахтынский район.
То, что Сергей Алимович не ограничился прямой трансляцией, а провел очную встречу с населением, безусловно, говорит о его решительности, он ставит цель переломить ситуацию в регионе, сделать все для решения проблемных вопросов", -написал Шахэмиров.
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