Исамедин Шахэмиров: "Сергей Меликов ставит цель переломить ситуацию в регионе"

То, что Сергей Алимович не ограничился прямой трансляцией, а провел очную встречу с населением, безусловно, говорит о его решительности, он ставит цель переломить ситуацию в регионе, сделать все для решения проблемных вопросов", -написал Шахэмиров.

Также он выразил надежду, что без внимания не останется и вопрос присвоения “статуса населенного пункта” селам Гогаз и Новый Усур Ахтынского района.