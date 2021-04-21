В ходе визита, Абдулпатах Амирханов ознакомился с работой сельхозтоваропроизводителей, проанализировал главные проблемы развития экономики и социального сектора района.
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Председатель Правительства Дагестана Абдулпатах Амирханов посетил Карабудахкентский район
- Автор Хадижат
- 21 апреля, 2021. Среда 07:53
Как сообщает Пресс-служба Администрации Главы и Правительства Республики Дагестан, премьер-министр посетил ряд общественно важных объектов.
В ходе визита, Абдулпатах Амирханов ознакомился с работой сельхозтоваропроизводителей, проанализировал главные проблемы развития экономики и социального сектора района.
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