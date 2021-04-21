Об организации военного парада доложил заместитель командующего Каспийской флотилией Сергей Ракаускас. Согласно его словам, было рассмотрено три варианта места проведения парада в Каспийске улицы Ленина и Халилова, а также центральная площадь города, которая в конечном итоге и была выбрана с учётом необходимости обеспечения общей и противоэпидемиологической безопасности.
Репетиции парада начнутся 27 апреля. Генеральная репетиция пройдет 7 мая, с приглашёнными зрителями, в том числе подростками, стоящими на учете в ПДН.
Сам военный парад начнется в 10 часов утра, 9 мая. После парада на улице Халилова с 12:00 до 17:00 будет организована выставка военной техники. Было подчеркнуто, что на парад будут допускаться лица, прошедшие вакцинопрофилактику от новой короновирусной инфекции, или имеющие необходимое число антител.