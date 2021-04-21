ЗАМАНА - Подготовку военного парада 9 мая в Каспийске обсудили под руководством Сергея Меликова

Подготовку военного парада 9 мая в Каспийске обсудили под руководством Сергея Меликова

Автор
21 апреля, 2021. Среда 07:42
Подготовку военного парада 9 мая в Каспийске обсудили под руководством Сергея Меликова

Вопрос подготовки в проведению военного парада, приуроченного к празднованию Дня Победы во Второй мировой войне, рассмотрели под управлением Временно исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова.

Подготовку военного парада 9 мая в Каспийске обсудили под руководством Сергея Меликова
Политика

Об организации военного парада доложил заместитель командующего Каспийской флотилией Сергей Ракаускас. Согласно его словам, было рассмотрено три варианта места проведения парада в Каспийске улицы Ленина и Халилова, а также центральная площадь города, которая в конечном итоге и была выбрана с учётом необходимости обеспечения общей и противоэпидемиологической безопасности.

Репетиции парада начнутся 27 апреля. Генеральная репетиция пройдет 7 мая, с приглашёнными зрителями, в том числе подростками, стоящими на учете в ПДН.

Сам военный парад начнется в 10 часов утра, 9 мая. После парада на улице Халилова с 12:00 до 17:00 будет организована выставка военной техники. Было подчеркнуто, что на парад будут допускаться лица, прошедшие вакцинопрофилактику от новой короновирусной инфекции, или имеющие необходимое число антител.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top