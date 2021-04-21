Подготовку военного парада 9 мая в Каспийске обсудили под руководством Сергея Меликова

Вопрос подготовки в проведению военного парада, приуроченного к празднованию Дня Победы во Второй мировой войне, рассмотрели под управлением Временно исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова.

Об организации военного парада доложил заместитель командующего Каспийской флотилией Сергей Ракаускас. Согласно его словам, было рассмотрено три варианта места проведения парада в Каспийске улицы Ленина и Халилова, а также центральная площадь города, которая в конечном итоге и была выбрана с учётом необходимости обеспечения общей и противоэпидемиологической безопасности.

Репетиции парада начнутся 27 апреля. Генеральная репетиция пройдет 7 мая, с приглашёнными зрителями, в том числе подростками, стоящими на учете в ПДН.

Сам военный парад начнется в 10 часов утра, 9 мая. После парада на улице Халилова с 12:00 до 17:00 будет организована выставка военной техники. Было подчеркнуто, что на парад будут допускаться лица, прошедшие вакцинопрофилактику от новой короновирусной инфекции, или имеющие необходимое число антител.