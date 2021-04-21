ЗАМАНА - Саид Ниналалов: "Нам нужно создавать новую историю"

Саид Ниналалов: "Нам нужно создавать новую историю"

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21 апреля, 2021. Среда 07:27
Саид Ниналалов: &quot;Нам нужно создавать новую историю&quot;

Директор ДРОО "Народные художественные промыслы Дагестана", общественный деятель Саид Ниналалов прокомментировал рабочие поездки Врио главы Дагестана Сергея Меликова и Председателя Правительства РД Абдулпатаха Амирханова в муниципалитеты.

"Сергей Меликов заявил, что "люди хотят жить в нормальных условиях, пить чистую воду, иметь в домах свет, возможность передвигаться по безопасным дорогам... Некоторые районы Южного Дагестана оказывались забытыми властью" это касается всего горного Дагестана, в чем убедилась делегация во главе с Председателем Правительства Дагестана Абдулпатахом Амирхановым, побывавшая в известном далеко за пределами Дагестана ауле Кубачи, куда и сегодня, в XXI веке ведет грунтовая малопригодная для легкового транспорта дорога. Нам нужно создавать новую историю, строить новый Дагестан, благо есть у руководства республики взаимопонимание и с главами муниципалитетов, и с людьми. А работы непочатый край...", - отметил Ниналалов. 

Саид Ниналалов: "Нам нужно создавать новую историю"
Политика

 

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