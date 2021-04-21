ЗАМАНА - Камил Саидов награждён благодарностью Президента РФ за работу в период эпидемии коронавируса

Камил Саидов награждён благодарностью Президента РФ за работу в период эпидемии коронавируса

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21 апреля, 2021. Среда 07:06
Камил Саидов награждён благодарностью Президента РФ за работу в период эпидемии коронавируса

Министр по делам молодежи РД Камил Саидов награжден благодарностью Президента РФ за вклад в организацию и проведение мероприятий, направленных на социальную поддержку граждан в период эпидемии коронавирусной инфекции Covid-19.

Камил Саидов награждён благодарностью Президента РФ за работу в период эпидемии коронавируса
Политика

Награждение состоялось в  Екатерининском зале Кремля. Благодарность Саидову была вручена Первым заместителем Руководителя Администрации Президента Сергея Кириенко. Камил Саидов поблагодарил всех, кто не остался в это трудное время в стороне. «Спасибо за ваше не безразличие и вашу деятельность. Это наша общая заслуга. Дагестанская молодежь в данное время проявила себя с лучшей стороны: приняла участие в развозе наборов продуктов питания и фармацевтических средств, помогала докторам в «красной» и «зеленой» зонах, обрабатывала обращения, которые поступают на прямую лини. Я не сомневаюсь, что впереди нас ждет много совместных результатов и побед подчеркнул министр по делам молодежи Дагестана.

 

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