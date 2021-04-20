Главные работы по строительству водопровода на данный момент уже завершены, а для ввода сооружения в эксплуатацию необходимо строительство водопроводных сетей в населенных пунктах района. Подробнее читайте по ссылке
Сергей Меликов посетил Сулейман-Стальский район, в рамках поездки по Южному Дагестану
- Автор Хадижат
- 20 апреля, 2021. Вторник 16:16
Руководитель Республики Дагестан, прежде всего, проинспектировал стройку магистрального водопровода «Сардаркент-Даркуш-Казмаляр».
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