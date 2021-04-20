Ахмедова в свое время стала победителем конкурса управленцев «Мой Дагестан».
Дагестанка заняла должность в Минобороны РФ
- Автор Арслан
- 20 апреля, 2021. Вторник 11:57
На должность замруководителя строительного управления Минобороны РФ, как сообщает Мирмол, утвердили Рукият Ахмедову.
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