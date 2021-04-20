ЗАМАНА - Сергей Меликов: «Некоторые районы Южного Дагестана оказывались забытыми властью»

Сергей Меликов: «Некоторые районы Южного Дагестана оказывались забытыми властью»

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20 апреля, 2021. Вторник 09:57
Сергей Меликов: «Некоторые районы Южного Дагестана оказывались забытыми властью»

Об этом врио Главы Дагестана Сергей Меликов сообщил, делясь впечатлениями от рабочей поездки по Южному Дагестану пресс-подходом, сообщает «Экспертный клуб».

Сергей Меликов: «Некоторые районы Южного Дагестана оказывались забытыми властью»
Политика

В частности руководитель региона отметил, что многое делалось за счет средств небезразличных людей, проживающих в той или иной местности.

Говоря о строительстве социальных учреждений, Меликов остался неудовлетворенным реализацией нацпроектов «Образование» и «Демография». Так, по его словам, много ошибок в проектировании, а также зафиксированы срывы сроков.

Однако Глава Дагестана подчеркнул, что не пытается кого-либо критиковать. «Я никого сейчас не критикую. Будет сделан подробный аналитический разбор. Нам надо переписать историю. Думаю, мы это сможем сделать», – заключил Сергей Меликов.

 

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