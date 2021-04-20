В частности руководитель региона отметил, что многое делалось за счет средств небезразличных людей, проживающих в той или иной местности.
Говоря о строительстве социальных учреждений, Меликов остался неудовлетворенным реализацией нацпроектов «Образование» и «Демография». Так, по его словам, много ошибок в проектировании, а также зафиксированы срывы сроков.
Однако Глава Дагестана подчеркнул, что не пытается кого-либо критиковать. «Я никого сейчас не критикую. Будет сделан подробный аналитический разбор. Нам надо переписать историю. Думаю, мы это сможем сделать», – заключил Сергей Меликов.