Сергей Меликов находясь в Хивском районе почтил память жертв в Великой Отечественной войне

В это время юнармейцы района прошли по аллее с портретами собственных земляков-ветеранов, дав старт памятным мероприятиям, которые были посвящены Дню Победы.

Сергей Меликов и правительственная делегация посетили выставку изделий народных художественных промыслов и пообщались с местным населением.