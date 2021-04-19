В это время юнармейцы района прошли по аллее с портретами собственных земляков-ветеранов, дав старт памятным мероприятиям, которые были посвящены Дню Победы.
Сергей Меликов и правительственная делегация посетили выставку изделий народных художественных промыслов и пообщались с местным населением.
Сергей Меликов находясь в Хивском районе почтил память жертв в Великой Отечественной войне
- Автор Хадижат
- 19 апреля, 2021. Понедельник 23:10
Сергей Меликов почтил память жертв в Великой Отечественной войне, возложив букет цветов к памятнику в Хивском районе.
В это время юнармейцы района прошли по аллее с портретами собственных земляков-ветеранов, дав старт памятным мероприятиям, которые были посвящены Дню Победы.
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