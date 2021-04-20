ЗАМАНА - Сергей Меликов ознакомился с преобразованиями в Хивском районе

Сергей Меликов ознакомился с преобразованиями в Хивском районе

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20 апреля, 2021. Вторник 00:58
Сергей Меликов ознакомился с преобразованиями в Хивском районе

Сергей Меликов в рамках рабочей поездки по Южному Дагестану посетил Хивский район.

Сергей Меликов ознакомился с преобразованиями в Хивском районе
Политика

В первую очередь, глава региона встретившись с руководителем муниципалитета Ярметом Ярметовым осмотрел мемориальный комплекс «Белые журавли» и Центр традиционной культуры народов России.
Подробнее о поездке врио Главы Дагестана Сергея Меликова в Хивский район читайте по ссылке

 

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