В первую очередь, глава региона встретившись с руководителем муниципалитета Ярметом Ярметовым осмотрел мемориальный комплекс «Белые журавли» и Центр традиционной культуры народов России.
Подробнее о поездке врио Главы Дагестана Сергея Меликова в Хивский район читайте по ссылке
Сергей Меликов ознакомился с преобразованиями в Хивском районе
- Автор Хадижат
- 20 апреля, 2021. Вторник 00:58
Сергей Меликов в рамках рабочей поездки по Южному Дагестану посетил Хивский район.
В первую очередь, глава региона встретившись с руководителем муниципалитета Ярметом Ярметовым осмотрел мемориальный комплекс «Белые журавли» и Центр традиционной культуры народов России.
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