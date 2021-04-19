ЗАМАНА - Эдуард Уразаев прокомментировал визит Михаила Мишустина в Дагестан

Эдуард Уразаев прокомментировал визит Михаила Мишустина в Дагестан

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19 апреля, 2021. Понедельник 17:21
Эдуард Уразаев прокомментировал визит Михаила Мишустина в Дагестан

Политический обозреватель Эдуард Уразаев прокомментировал визит Михаила Мушистина в Дагестан.

Эдуард Уразаев прокомментировал визит Михаила Мишустина в Дагестан
Политика

По мнению эксперта, визит Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Дагестан важен с нескольких точек зрения.

"Во-первых, это очевидно выраженная в оценке и планах Мишустина политическая поддержка курса команды временно исполняющего обязанности Главы РД Сергея Меликова. Вопреки домыслам создателей некоторых Telegram-пабликов и СМИ о будто бы потере им авторитета, также вменяющие ему в вину трудности, появившиеся в основном объективно в силу просчетов прошлых руководителей и природных катаклизмов.
Во-2-х, знакомство Михаила Мишустина воочию с принимаемыми в 2-ух городах (Дербент и Каспийск) мерами по строительству объектов, развитию подходящей городской среды, некими определенными учреждениями и обсуждение стратегических вопросов и путей развития экономики и социального сектора республики приблизили принятие определенных решений как по программным документам, так и по определенным мероприятиям", - считает Эдуард Уразаев.

Также обозреватель отметил, что данный визит станет импульсом для региональных и местных чиновников.

"Визит делегации подтвердил, что без взаимной поддержки представителей органов власти, частного бизнеса и гражданских активистов решить крайне острые проблемы Дагестана невозможно. Не случайно Сергей Меликов призывает к единству дагестанского общества, что, на мой взгляд, понимают все заинтересованные стороны процесса очищения, обновления и развития своей родины", - заключил Уразаев.

 

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