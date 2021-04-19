ЗАМАНА - Сергей Меликов дал поручения по строительству новых школ в Агульском районе

Сергей Меликов дал поручения по строительству новых школ в Агульском районе

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19 апреля, 2021. Понедельник 15:39
Сергей Меликов дал поручения по строительству новых школ в Агульском районе

Рабочая поездка регионального руководителя Сергея Меликова по Южному Дагестану продолжилась в Агульском районе.

Сергей Меликов дал поручения по строительству новых школ в Агульском районе
Политика

В селе Тпиг Сергей Меликов посетил Дом культуры, где сегодя находится Историко-краеведческий музей, межпоселенческая библиотека и Центр традиционной культуры народов РФ.
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