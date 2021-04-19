В их числе объекты образования, здравоохранения и дорожного фонда. В рамках визита, Председатель правительства Дагестана посетил Кубинскую школу-детский сад. Подробнее читайте по ссылке
Абдулпатах Амирханов: «Правительство окажет поддержку в решении социально-экономических проблем Дахадаевского района»
- Автор Хадижат
- 19 апреля, 2021. Понедельник 15:19
Абдулпатах Амирханов посетил Дахадаевский район, где осмотрел и оценил состояние общественно важных объектов.
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