ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов: «Правительство окажет поддержку в решении социально-экономических проблем Дахадаевского района»

Абдулпатах Амирханов: «Правительство окажет поддержку в решении социально-экономических проблем Дахадаевского района»

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19 апреля, 2021. Понедельник 15:19
Абдулпатах Амирханов: «Правительство окажет поддержку в решении социально-экономических проблем Дахадаевского района»

Абдулпатах Амирханов посетил Дахадаевский район, где осмотрел и оценил состояние общественно важных объектов.

Абдулпатах Амирханов: «Правительство окажет поддержку в решении социально-экономических проблем Дахадаевского района»
Политика

В их числе объекты образования, здравоохранения и дорожного фонда. В рамках визита, Председатель правительства Дагестана посетил Кубинскую школу-детский сад. Подробнее читайте по ссылке

 

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