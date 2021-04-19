С этой целью руководитель республики побывал в поселке Джепель посетил КФХ «Сад» и осмотрел площади суперинтенсивного сада с внедрением системы капельного орошения. Инициаторы проекта не планируют останавливаться на данном результате, своей целью они видят расширение территории закладки сада до 500 га. Подробнее по ссылке
В Магарамкентском районе Дагестана Сергей Меликов посетил суперинтенсивный яблоневый сад
- Автор Хадижат
- 19 апреля, 2021. Понедельник 15:03
В Магарамкентском районе Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов ознакомился с земельным потенциалом муниципалитета.
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