В Магарамкентском районе Дагестана Сергей Меликов посетил суперинтенсивный яблоневый сад

С этой целью руководитель республики побывал в поселке Джепель посетил КФХ «Сад» и осмотрел площади суперинтенсивного сада с внедрением системы капельного орошения. Инициаторы проекта не планируют останавливаться на данном результате, своей целью они видят расширение территории закладки сада до 500 га. Подробнее по ссылке