ЗАМАНА - В Магарамкентском районе Дагестана Сергей Меликов посетил суперинтенсивный яблоневый сад

В Магарамкентском районе Дагестана Сергей Меликов посетил суперинтенсивный яблоневый сад

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19 апреля, 2021. Понедельник 15:03
В Магарамкентском районе Дагестана Сергей Меликов посетил суперинтенсивный яблоневый сад

В Магарамкентском районе Временно исполняющий обязанности Главы РД Сергей Меликов ознакомился с земельным потенциалом муниципалитета.

В Магарамкентском районе Дагестана Сергей Меликов посетил суперинтенсивный яблоневый сад
Политика

С этой целью руководитель республики побывал в поселке Джепель посетил КФХ «Сад» и осмотрел площади суперинтенсивного сада с внедрением системы капельного орошения. Инициаторы проекта не планируют останавливаться на данном результате, своей целью они видят расширение территории закладки сада до 500 га. Подробнее по ссылке

 

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