Принципиальный для местных жителей проект строится в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже к окончанию этого года, как обещают подрядчики, комплекс откроет двери для желающих заниматься спортом.
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Глава Дагестана подверг критике сроки строительства соцобъектов в Ахтах
- Автор Хадижат
- 19 апреля, 2021. Понедельник 14:56
Сергей Меликов с рабочей поездкой посетил Ахтынский район, в рамках визита, руководитель региона осмотрел строительство Многофункционального спортивного комплекса.
Принципиальный для местных жителей проект строится в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже к окончанию этого года, как обещают подрядчики, комплекс откроет двери для желающих заниматься спортом.
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