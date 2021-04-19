Глава Дагестана подверг критике сроки строительства соцобъектов в Ахтах

Принципиальный для местных жителей проект строится в рамках федеральной целевой программы «Комплексное развитие сельских территорий». Уже к окончанию этого года, как обещают подрядчики, комплекс откроет двери для желающих заниматься спортом.

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