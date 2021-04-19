Сергей Меликов ознакомился с проектами «Люминари»

Главу региона встретил и подробно рассказал о проекте его руководитель Дмитрий Корюхин. Он отметил, что в селе Хрюг сегодня проживает порядка двух тысяч человек, а весь комплекс инфраструктурных объектов в поселке сконцентрирован на а одной улице, рядом с центром просвещения «Люминари».

Сегодня, в центре обучается порядка 120 детей, часть из них приезжает с соседних сел.

Для детей организована возможность взаимодействовать с наилучшими тьюторами люминариями в собственных сферах, заниматься языками, спортом, узнавать о новом в науке, углублять и расширять знания по интересным вопросам.

В центре есть обсерватория, лаборатории с оборудованием для занятий роботизированной техникой и для уроков в VR-среде, лекторий, есть и своя студия звукозаписи.

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