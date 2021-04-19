Сергей Меликов осмотрел аварийную школу и реконструируемую больницу в Докузпаринском районе

Еще одной точкой посещения для Врио Главы РД Сергея Меликова стал Докузпаринский район. В районном центре селе Усухчай Меликов осмотрел аварийное здание школы, в которой, не смотря на его состояние, продолжает обучение порядка 300 детей.

Уточним, что по данной школе имеется заключение экспертизы Республиканского центра по сейсмической безопасности, в котором техническое состояние оценивается как ограниченно-работоспособное. Региональный руководитель дал поручение проработать вопрос для оказания поддержки в строительстве нового школьного здания.

Не менее сложное положение дел в населенном пункте и с медицинской инфраструктурой. Из-за отсутствия оснащенного здания больницы, молодые специалисты получив высшее медицинское образование не решаются вернуться в село. В 2008 году в рамках соглашения Правительства Дагестана и и ОАО «Россельхозбанк» за счет кредитных ресурсов была начата реконструкция больницы по программе развития экономики и социального сектора городов и районов Республики Дагестан.