ЗАМАНА - Сергей Меликов осмотрел аварийную школу и реконструируемую больницу в Докузпаринском районе

Сергей Меликов осмотрел аварийную школу и реконструируемую больницу в Докузпаринском районе

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19 апреля, 2021. Понедельник 00:46
Сергей Меликов осмотрел аварийную школу и реконструируемую больницу в Докузпаринском районе

Еще одной точкой посещения для Врио Главы РД Сергея Меликова стал Докузпаринский район. В районном центре селе Усухчай Меликов осмотрел аварийное здание школы, в которой, не смотря на его состояние, продолжает обучение порядка 300 детей.

Сергей Меликов осмотрел аварийную школу и реконструируемую больницу в Докузпаринском районе
Политика

Уточним, что по данной школе имеется заключение экспертизы Республиканского центра по сейсмической безопасности, в котором техническое состояние оценивается как ограниченно-работоспособное. Региональный руководитель дал поручение проработать вопрос для оказания поддержки в строительстве нового школьного здания.

Не менее сложное положение дел в населенном пункте и с медицинской инфраструктурой. Из-за отсутствия оснащенного здания больницы, молодые специалисты получив высшее медицинское образование не решаются вернуться в село. В 2008 году в рамках соглашения Правительства Дагестана и и ОАО «Россельхозбанк» за счет кредитных ресурсов была начата реконструкция больницы по программе развития экономики и социального сектора городов и районов Республики Дагестан.

 

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