Уточним, что по данной школе имеется заключение экспертизы Республиканского центра по сейсмической безопасности, в котором техническое состояние оценивается как ограниченно-работоспособное. Региональный руководитель дал поручение проработать вопрос для оказания поддержки в строительстве нового школьного здания.
Не менее сложное положение дел в населенном пункте и с медицинской инфраструктурой. Из-за отсутствия оснащенного здания больницы, молодые специалисты получив высшее медицинское образование не решаются вернуться в село. В 2008 году в рамках соглашения Правительства Дагестана и и ОАО «Россельхозбанк» за счет кредитных ресурсов была начата реконструкция больницы по программе развития экономики и социального сектора городов и районов Республики Дагестан.