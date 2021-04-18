Также Сергей Меликов осмотрел новый детский сад на шестьдесят мест в селе Магарамкент, построенный благодаря нацпроекту «Демография». Сегодня на объекте завершены строительные работы, приобретено все недостающее оборудование. Следующим пунктом посещения в Магарамкентском районе стало село Джепель, где глава Дагестана осмотрел площади суперинтенсивного сада с внедрением системы капельного орошения. Данная территория занимает порядка 150 гектаров земли.
Кроме того, региональный руководитель совершил прогулку по улице Мамедбекова города Дербента. Здесь протяженность благоустроенной улицы составила 800 метров. Сергей Меликов уделил внимание и местным жителям, которые радушно приняли руководителя региона в своем городе.