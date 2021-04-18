ЗАМАНА - Сергей Меликов осмотрел объекты образования в Магарамкентском районе

Сергей Меликов осмотрел объекты образования в Магарамкентском районе

Автор
18 апреля, 2021. Воскресенье 18:05
Сергей Меликов осмотрел объекты образования в Магарамкентском районе Сергей Меликов осмотрел объекты образования в Магарамкентском районе Сергей Меликов осмотрел объекты образования в Магарамкентском районе Сергей Меликов осмотрел объекты образования в Магарамкентском районе Сергей Меликов осмотрел объекты образования в Магарамкентском районе

Сегодня, 18 апреля, второй день рабочей поездки Сергея Меликова по муниципалитетам Южного Дагестана. В рамках посещения Магарамкентского района, первым пунктом визита стало село Оружба, где заканчивается строительство школы на 304 ученических места. Сегодня работа на объекте почти завершена.

Сергей Меликов осмотрел объекты образования в Магарамкентском районе
Политика

Также Сергей Меликов осмотрел новый детский сад на шестьдесят мест в селе Магарамкент, построенный благодаря нацпроекту «Демография». Сегодня на объекте завершены строительные работы, приобретено все недостающее оборудование. Следующим пунктом посещения в Магарамкентском районе стало село Джепель, где глава Дагестана осмотрел площади суперинтенсивного сада с внедрением системы капельного орошения. Данная территория занимает порядка 150 гектаров земли.

Кроме того, региональный руководитель совершил прогулку по улице Мамедбекова города Дербента. Здесь протяженность благоустроенной улицы составила 800 метров. Сергей Меликов уделил внимание и местным жителям, которые радушно приняли руководителя региона в своем городе.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top