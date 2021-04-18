Сергей Меликов осмотрел объекты образования в Магарамкентском районе

Сегодня, 18 апреля, второй день рабочей поездки Сергея Меликова по муниципалитетам Южного Дагестана. В рамках посещения Магарамкентского района, первым пунктом визита стало село Оружба, где заканчивается строительство школы на 304 ученических места. Сегодня работа на объекте почти завершена.

Также Сергей Меликов осмотрел новый детский сад на шестьдесят мест в селе Магарамкент, построенный благодаря нацпроекту «Демография». Сегодня на объекте завершены строительные работы, приобретено все недостающее оборудование. Следующим пунктом посещения в Магарамкентском районе стало село Джепель, где глава Дагестана осмотрел площади суперинтенсивного сада с внедрением системы капельного орошения. Данная территория занимает порядка 150 гектаров земли.

Кроме того, региональный руководитель совершил прогулку по улице Мамедбекова города Дербента. Здесь протяженность благоустроенной улицы составила 800 метров. Сергей Меликов уделил внимание и местным жителям, которые радушно приняли руководителя региона в своем городе.