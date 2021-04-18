ЗАМАНА - Абдулпатах Амирханов посетил аварийные детский сад и школу в поселке Шамилькала

Абдулпатах Амирханов посетил аварийные детский сад и школу в поселке Шамилькала

Автор
18 апреля, 2021. Воскресенье 03:07
Абдулпатах Амирханов посетил аварийные детский сад и школу в поселке Шамилькала

В рамках рабочей поездки в Унцукульский район Глава Кабинета министров РД Абдулпатах Амирханов посетил два аварийных объекта образования в населенном пункте Шамилькала.

Абдулпатах Амирханов посетил аварийные детский сад и школу в поселке Шамилькала
Политика

Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов подчеркнул, что поселок Шамилькала остро нуждается в новой школе и детском саде.
Первым пунктом инспектирования стала Шамилькалинская школа, которая была построена в 1987 году. Сегодня ее посещают 740 учащихся. Состояние школы аварийное.

В текущее время уже разработана проектно-сметная документация новой школы, стоимость проекта составляет 739 миллионов рублей. Абдулпатах Амирханов дал поручение предусмотреть выделение денежных средств и включить этот объект в Республиканскую инвестиционную программку.

Дальше глава правительства посетил детский сад «Сказка» на 350 мест. Объект построен в 1988 году, здание детсада аварийноеы. На сегодня воспитанниками сада являются 292 малыша.

Абдулпатах Амирханов также дал поручение включить данный объект в Республиканскую инвестиционную программку в этом году.

 

Последнее от Хадижат

О нас

ЗАМАНА . 0+. Учредитель: ГБУ РД ''Редакция республиканской газеты ''Замана''. Главный редактор: 
Юсупов Арсен Газимагомедович
 
logo na fotoФотографии с маркировкой
взяты из открытых источников
 

СМИ

Сайт “Замана” (www.zamana.info), зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи , информационных технологий и массовых коммуникаций . Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-78978 от 20 августа 2020 года..

Контакты

Адрес редакции: 367018, Республика Дагестан, г. Махачкала, пр-т Насрутдинова 1А.
Тел: 66-00-25.  E-mail: Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.
 
fa  in  ok  vk  yt  rss
Top