Абдулпатах Амирханов посетил аварийные детский сад и школу в поселке Шамилькала

В рамках рабочей поездки в Унцукульский район Глава Кабинета министров РД Абдулпатах Амирханов посетил два аварийных объекта образования в населенном пункте Шамилькала.

Глава Унцукульского района Иса Нурмагомедов подчеркнул, что поселок Шамилькала остро нуждается в новой школе и детском саде.

Первым пунктом инспектирования стала Шамилькалинская школа, которая была построена в 1987 году. Сегодня ее посещают 740 учащихся. Состояние школы аварийное.

В текущее время уже разработана проектно-сметная документация новой школы, стоимость проекта составляет 739 миллионов рублей. Абдулпатах Амирханов дал поручение предусмотреть выделение денежных средств и включить этот объект в Республиканскую инвестиционную программку.

Дальше глава правительства посетил детский сад «Сказка» на 350 мест. Объект построен в 1988 году, здание детсада аварийноеы. На сегодня воспитанниками сада являются 292 малыша.

Абдулпатах Амирханов также дал поручение включить данный объект в Республиканскую инвестиционную программку в этом году.