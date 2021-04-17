ЗАМАНА - Сергей Меликов осмотрел новую поликлинику в Дагестанских огнях

Сергей Меликов осмотрел новую поликлинику в Дагестанских огнях

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17 апреля, 2021. Суббота 19:58
Сергей Меликов осмотрел новую поликлинику в Дагестанских огнях

Сергей Меликов в рамках поездки в Южный Дагестан посетил новую поликлинику в городе Дагестанские Огни. Главврач больницы Джамиля Ваджибова поведала региональному руководителю о работе медучреждения.

Сергей Меликов осмотрел новую поликлинику в Дагестанских огнях
Политика

На данный момент строительство больницы завершено, но по причине отсутствия нужного оборудования она не введена в эксплуатацию. В текущее время на эти цели из республиканского бюджета уже выделены средства.
Ознакомившись с положением дел в поликлинике, региональный руководитель дал обещание переговорить с руководителем Минздрава РД для ускорения открытия медицинского учреждения.

 

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