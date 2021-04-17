Сергей Меликов осмотрел новую поликлинику в Дагестанских огнях

На данный момент строительство больницы завершено, но по причине отсутствия нужного оборудования она не введена в эксплуатацию. В текущее время на эти цели из республиканского бюджета уже выделены средства.

Ознакомившись с положением дел в поликлинике, региональный руководитель дал обещание переговорить с руководителем Минздрава РД для ускорения открытия медицинского учреждения.