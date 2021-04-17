Общая площадь земель данного предприятия составляет около 2300 га, больше половины из которых виноградники. Юные саженцы занимают около 400 га.На территории, по признанию генерального директора агрофермы Махача Атаева, раз в год делается закладка новых виноградников.
Стоит отметить, что предприятие имеет и собственный винзавод, который в текущее время занимается лишь первичной переработкой и может принимать с этой целью восемьсот тонн винограда в день.
Руководитель Республики Дагестан, ознакомившись на месте с положением дел на заводе, обсудил возможности развития компании с управляющим сделав упор на работу в рамках формирования общереспубликанской кооперации.
после Сергей Меликов посетил новый детский сад "Юлдуз" в поселке Мамедкала.