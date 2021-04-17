ЗАМАНА - Сергей Меликов посетил сельхозпредприятие и детский сад в рамках визита в Дербентский район

Сергей Меликов посетил сельхозпредприятие и детский сад в рамках визита в Дербентский район

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17 апреля, 2021. Суббота 13:06
Сергей Меликов посетил сельхозпредприятие и детский сад в рамках визита в Дербентский район Сергей Меликов посетил сельхозпредприятие и детский сад в рамках визита в Дербентский район Сергей Меликов посетил сельхозпредприятие и детский сад в рамках визита в Дербентский район Сергей Меликов посетил сельхозпредприятие и детский сад в рамках визита в Дербентский район

Врио Главы Дагестана Сергей Меликов, находясь в Дербентском районе посетил одно из лидирующих сельхозпредприятий по производству винограда Акционерное Общество «Им. Н.Алиева».

Сергей Меликов посетил сельхозпредприятие и детский сад в рамках визита в Дербентский район
Политика

Общая площадь земель данного предприятия составляет около 2300 га, больше половины из которых виноградники. Юные саженцы занимают около 400 га.На территории, по признанию генерального директора агрофермы Махача Атаева, раз в год делается закладка новых виноградников.
Стоит отметить, что предприятие имеет и собственный винзавод, который в текущее время занимается лишь первичной переработкой и может принимать с этой целью восемьсот тонн винограда в день.
Руководитель Республики Дагестан, ознакомившись на месте с положением дел на заводе, обсудил возможности развития компании с управляющим сделав упор на работу в рамках формирования общереспубликанской кооперации.

после Сергей Меликов посетил новый детский сад "Юлдуз" в поселке Мамедкала.

 

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