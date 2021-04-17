Уточним, что это первый из запланированных визитов в населенные пункты региона, цель которого ознакомиться с положением дел на месте.
Сергей Меликов начал свое пребывание в Южном Дагестане с с посещения модульного фельдшерско-акушерского пункта в селении Кала Дербентского района.
Модульный ФАП, стоимость которого составляет четыре миллиона рублей, в марте текущего года получил лицензию на деятельность и соответствует всем утверждённым требованиям. На протяжении дня он может принять до тридцати пациентов.
Сергей Меликов находится с рабочей поездкой в Южном Дагестане
- Автор Хадижат
- 17 апреля, 2021. Суббота 12:34
Сегодня началась трехдневная рабочая поездка Врио Главы РД Сергея Меликова по Южному Дагестану.
Уточним, что это первый из запланированных визитов в населенные пункты региона, цель которого ознакомиться с положением дел на месте.
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