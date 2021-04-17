По итогам визита, Абдулпатах Амирахнов поручение проработать вопрос строительства поликлиники на территории района и сразу же осмотрел земельный участок, подходящий для строительства данного объекта. Поездка завершилась совещанием в администрации муниципалитета, где были обозначены основные вопросы социально-экономического развития района.
Премьер-министр Дагестана Абдулпатах Амирханов с рабочим визитом посетил Акушинский район
- Автор Хадижат
- 17 апреля, 2021. Суббота 10:00
В сопровождении главы муниципалитета Махача Абдулкеримова премьер-министр посетил Акушинскую ЦРБ. Главврач больницы Залкип Алиев рассказал о рабоче медицинского учреждения и о проблемах, требующих решения.
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