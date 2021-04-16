Глава муниципалитета уверен, что визит премьер-министра и руководителей федеральных ведомств говорит о серьезных и позитивных переменах, назревающих в Дагестане и особом доверии к руководителю региона Сергею Меликову.
"Развитие туризма, охрана окружающей среды и экологии увеличат поток туристов в республику. Кайтагский район тянется вдоль Каспийского моря, у нас прекрасный берег, есть все условия для развития туризма. Надеюсь, что проекты и программы в этой сфере способствуют трудоустройству жителей района", заключил Амиралиев.
Также он добавил, что Карабудахкентский район по инвестициям занимает лидирующие позиции в республике и выразил надежду, что изменения, происходящие в республике сегодня, привлекут бизнес-сообщество к сотрудничеству.
Махмуд Амиралиев: "Визит премьер-министра говорит о серьезных и позитивных переменах, назревающих в Дагестане"
- Автор Хадижат
- 16 апреля, 2021. Пятница 18:41
Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев прокомментировал рабочую поездку Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Дагестан.
Глава муниципалитета уверен, что визит премьер-министра и руководителей федеральных ведомств говорит о серьезных и позитивных переменах, назревающих в Дагестане и особом доверии к руководителю региона Сергею Меликову.
Последнее от Хадижат
- Русский театр драмы и комедии Республики Калмыкия посетил с обменными гастролями Дагестан
- Минтруд РД напоминает о порядке получения справки о признании семьи или гражданина малоимущими
- Магомедали Магомедов стал первым героем проекта "Век Дагестана"
- Некоммерческие организации Дагестана могут принять участие в конкурсе проектов НКО СКФО
- В Дагестане за три года построят 32 школы и 58 детских садов