Махмуд Амиралиев: "Визит премьер-министра говорит о серьезных и позитивных переменах, назревающих в Дагестане"

Глава муниципалитета уверен, что визит премьер-министра и руководителей федеральных ведомств говорит о серьезных и позитивных переменах, назревающих в Дагестане и особом доверии к руководителю региона Сергею Меликову.

"Развитие туризма, охрана окружающей среды и экологии увеличат поток туристов в республику. Кайтагский район тянется вдоль Каспийского моря, у нас прекрасный берег, есть все условия для развития туризма. Надеюсь, что проекты и программы в этой сфере способствуют трудоустройству жителей района", заключил Амиралиев.

Также он добавил, что Карабудахкентский район по инвестициям занимает лидирующие позиции в республике и выразил надежду, что изменения, происходящие в республике сегодня, привлекут бизнес-сообщество к сотрудничеству.