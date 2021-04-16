ЗАМАНА - Махмуд Амиралиев: "Визит премьер-министра говорит о серьезных и позитивных переменах, назревающих в Дагестане"

Махмуд Амиралиев: "Визит премьер-министра говорит о серьезных и позитивных переменах, назревающих в Дагестане"

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16 апреля, 2021. Пятница 18:41
Махмуд Амиралиев: &quot;Визит премьер-министра говорит о серьезных и позитивных переменах, назревающих в Дагестане&quot;

Глава Карабудахкентского района Махмуд Амиралиев прокомментировал рабочую поездку Председателя Правительства России Михаила Мишустина в Дагестан.

Махмуд Амиралиев: "Визит премьер-министра говорит о серьезных и позитивных переменах, назревающих в Дагестане"
Политика

Глава муниципалитета уверен, что визит премьер-министра и руководителей федеральных ведомств говорит о серьезных и позитивных переменах, назревающих в Дагестане и особом доверии к руководителю региона Сергею Меликову.
"Развитие туризма, охрана окружающей среды и экологии увеличат поток туристов в республику. Кайтагский район тянется вдоль Каспийского моря, у нас прекрасный берег, есть все условия для развития туризма. Надеюсь, что проекты и программы в этой сфере способствуют трудоустройству жителей района", заключил Амиралиев.
Также он добавил, что Карабудахкентский район по инвестициям занимает лидирующие позиции в республике и выразил надежду, что изменения, происходящие в республике сегодня, привлекут бизнес-сообщество к сотрудничеству.

 

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