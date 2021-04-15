Сергей Меликов вместе с замминистра просвещения России посетил новую школу в Талги

В рамках осмотра Сергей Меликов пообщался школьниками, проводящими время в спортивном зале. Из разговора стало понятно, что многие из них хотели бы заниматься в спортивных секциях, но сегодня условий для этого в школе пока нет. Руководитель региона поручил организовать спортивные секции при школе и к началу учебного года оснастить ее для занятий единоборствами и другими видами спорта.