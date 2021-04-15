ЗАМАНА - Сергей Меликов вместе с замминистра просвещения России посетил новую школу в Талги

Сергей Меликов вместе с замминистра просвещения России посетил новую школу в Талги

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15 апреля, 2021. Четверг 17:29
Сергей Меликов вместе с замминистра просвещения России посетил новую школу в Талги

Временно исполняющий обязанности Руководителя Республики Дагестан Сергей Меликов вместе с заместителем Министра просвещения России Андреем Николаевым посетил новую школу в населенном пункте Талги на 360 ученических мест. Она обеспечена социальной, инженерной инфраструктурой и оснащена передовым оборудованием.

Сергей Меликов вместе с замминистра просвещения России посетил новую школу в Талги
Политика

В рамках осмотра Сергей Меликов пообщался школьниками, проводящими время в спортивном зале. Из разговора стало понятно, что многие из них хотели бы заниматься в спортивных секциях, но сегодня условий для этого в школе пока нет. Руководитель региона поручил организовать спортивные секции при школе и к началу учебного года оснастить ее для занятий единоборствами и другими видами спорта.

 

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