Руководитель Ростуризма Зарина Догузова посетила Дагестан

Догузова прибыла в Дагестан в составе правительственной делегации. В первую очередь, руководитель Ростуризма посетила санаторий ""Каспий", в поездке её сопровождал врио министра по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

Руководитель санатория Али Алиев провел гостям экскурсию по территории санатория, где сейчас заканчиваются работы по строительству аквапарка, новой столовой и бассейна. Стоит отметить, что санаторий "Каспий" размещен на самом берегу Каспийского моря. Приезжающих на лечение на территории санатория ждет прекрасный вид и активный отдых. Руководитель Федерального агентства по туризму РФ высоко оценила работу учреждения и выразила благодарность за экскурсионную поездку.