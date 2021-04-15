Руководитель санатория Али Алиев провел гостям экскурсию по территории санатория, где сейчас заканчиваются работы по строительству аквапарка, новой столовой и бассейна. Стоит отметить, что санаторий "Каспий" размещен на самом берегу Каспийского моря. Приезжающих на лечение на территории санатория ждет прекрасный вид и активный отдых. Руководитель Федерального агентства по туризму РФ высоко оценила работу учреждения и выразила благодарность за экскурсионную поездку.
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова посетила Дагестан
- Автор Хадижат
- 15 апреля, 2021. Четверг 14:39
Догузова прибыла в Дагестан в составе правительственной делегации. В первую очередь, руководитель Ростуризма посетила санаторий ""Каспий", в поездке её сопровождал врио министра по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.
Последнее от Хадижат
- Специалисты дагестанского онкоцентр провели уникальную операцию
- Арсен Юсупов: Михаил Мишустин особо отметил необходимость контролировать расходование средств
- Сергей Меликов прокомментировал итоги рабочей поездки Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дагестан
- Сергей Меликов прокомментировал итоги рабочей поездки Премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Дагестан
- Михаил Мишустин и Сергей Меликов посетили строящийся терминал аэропорта Махачкалы