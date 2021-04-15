ЗАМАНА - Руководитель Ростуризма Зарина Догузова посетила Дагестан

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова посетила Дагестан

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15 апреля, 2021. Четверг 14:39
Руководитель Ростуризма Зарина Догузова посетила Дагестан

Догузова прибыла в Дагестан в составе правительственной делегации. В первую очередь, руководитель Ростуризма посетила санаторий ""Каспий", в поездке её сопровождал врио министра по туризму и народным художественным промыслам Эмин Мерданов.

Руководитель Ростуризма Зарина Догузова посетила Дагестан
Политика

Руководитель санатория Али Алиев провел гостям экскурсию по территории санатория, где сейчас заканчиваются работы по строительству аквапарка, новой столовой и бассейна. Стоит отметить, что санаторий "Каспий" размещен на самом берегу Каспийского моря. Приезжающих на лечение на территории санатория ждет прекрасный вид и активный отдых. Руководитель Федерального агентства по туризму РФ высоко оценила работу учреждения и выразила благодарность за экскурсионную поездку.

 

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