ЗАМАНА - Арсен Юсупов: Михаил Мишустин особо отметил необходимость контролировать расходование средств

Арсен Юсупов: Михаил Мишустин особо отметил необходимость контролировать расходование средств

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15 апреля, 2021. Четверг 11:14
Арсен Юсупов: Михаил Мишустин особо отметил необходимость контролировать расходование средств

Главный редактор республиканской газеты "Замана", председатель Ассоциации СМИ Республики Дагестан Арсен Юсупов прокомментировал рабочую поездку Главы Правительства РФ Михаила Мишустина в Дагестан.

Арсен Юсупов: Михаил Мишустин особо отметил необходимость контролировать расходование средств
Политика

"После вступления в должность, премьер-министр Михаил Мишустин почти сразу обратил особое внимание на регионы. Он не раз говорил, призывая вице-премьеров «отправиться на места», что необходимо лично убедиться в положении дел на местах, встретиться с людьми и услышать их мнение.

В рамках визита в Дагестан, премьер оценил состояние медицины, туризма, ознакомился с инвестиционными проектами, объектами предстоящего строительства. Радует, что Михаил Владимирович особо отметил необходимость контролировать расходование средств, которые вкладывает в регион как государство, так и инвесторы, желающие сделать жизнь в республике более приятной и комфортной для ее жителей", считает эксперт.

 

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Юсупов Арсен Газимагомедович
 
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взяты из открытых источников
 

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