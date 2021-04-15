Арсен Юсупов: Михаил Мишустин особо отметил необходимость контролировать расходование средств

"После вступления в должность, премьер-министр Михаил Мишустин почти сразу обратил особое внимание на регионы. Он не раз говорил, призывая вице-премьеров «отправиться на места», что необходимо лично убедиться в положении дел на местах, встретиться с людьми и услышать их мнение.

В рамках визита в Дагестан, премьер оценил состояние медицины, туризма, ознакомился с инвестиционными проектами, объектами предстоящего строительства. Радует, что Михаил Владимирович особо отметил необходимость контролировать расходование средств, которые вкладывает в регион как государство, так и инвесторы, желающие сделать жизнь в республике более приятной и комфортной для ее жителей", считает эксперт.